Falso in Bilancio Juve? La provocazione del ministro Giorgetti | ' Stadio da sequestrare'

"In termini prettamente economici, se, e dico se, la Juve ha fatto unin, perché togliere i punti Se ragionassi come l'Agenzia delle Entrate o la Guardia di Finanza gli sequestrerei lo stadio : visto che ha lo stadio di proprietà, gli creo un danno ...Nel corso del convegno promosso da Sport e Salute e Fitp , il ministro dell'economia Giancarlo Giorgetti ha parlato così della Giustizia sportiva : "Va ripensato tutto il sistema. Sulla giustizia ...Sui temi prettamente economici "se la Juve ha fatto uninperché devo togliere i punti, se ragionassi come l'Agenzia delle Entrate o la Finanza gli sequestrerei lo stadio visto che è l'unica che ha lo stadio di proprietà. Però credo che ...

