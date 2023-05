Falsifica la storia La docu-serie su Cleopatra nera di Netflix è un flop

Based on a True Storyil fascino della cultura per il true crime, girando un thriller ... la città in cui tutti vogliono essere famosi, è diventata uno sfondo vivido per la nostradi ...La Yourcenar forsee sentimenti, ma ci pone di fronte, con le Memorie di Adriano , proprio al momento in cui quest'ansia d'infinito si infrange, assieme a tutta la costruzione ...Laè quella di Nicola XY, abbreviato a Nic dai suoi famigliari; un nome piccolo, alla cui ...così la realtà continuamente, in modo patologico, di fronte a chiunque gli chieda conto ...

"Falsifica la storia". La docu-serie su Cleopatra (nera) di Netflix è un ... ilGiornale.it

Il giornalista Gigi Moncalvo, intervenuto a Radio Napoli centrale, si è soffermato sulla Juventus e sul precedente fallimento degli azzurri.Città del Vaticano - «Il genocidio del popolo ucraino se non denunciato e fermato oggi, domani sarà causa delle innumerevoli vittime come lo hanno già fatto il nazismo e ...