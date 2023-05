Falcone Simit | ‘in futuro micro ondate pandemiche per pazienti fragili’

Leggi su calcioweb.eu

(Di giovedì 18 maggio 2023) Roma, 18 mag. (Adnkronos Salute) – “Ildi Covid-19 quale sarà? Una serie diepidemiche. Non avremo più grandi, ma delle mini onde in cui avremo localmente, e con scarsa capacità di previsione, una diffusione del virus che andrà a colpire in maniera abbastanza robusta soprattutto ifragili e immunodepressi. Su questi ultimi l’attenzione dei medici e della comunità scientifica si dovrà andare a focalizzare”. Lo ha dichiarato Marco, dell’Università di Pisa e segretario della Società italiana malattie infettive e tropicali (), a margine dell’evento ‘Dalla pandemia al new normal, tra Covid e long Covid’, organizzato da Hc Training a Roma presso il Palazzo dell’Informazione di Adnkronos. “Siamo partiti con la pandemia da ...