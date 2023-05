Fabio Fazio | l’incontro che gli ha cambiato la vita | lo svela solo ora

Leggi su chenews

(Di giovedì 18 maggio 2023) Il noto giornalista e conduttoreha raccontato il primo incontro con la donna che sarebbe diventata poi sua moglie. La conoscenza è avvenuta in una situazione non comune: ecco quale. Non è usuale vedereche concede spazio alla suaprivata nell’area pubblica. In questo caso, il giornalista lo ha fattondo un momento per lui assolutamente importante ed emozionante.– Ansa Foto – CheNews.itCon il suo “Che Tempo Che Fa“,ha saputo riempire le serate degli italiani e questo ha portato profondo affetto nei confronti suoi e della sua famiglia. Nonostante una grande riservatezza,hato in passato il momento ...