F1 | Vasseur | ' giusto annullare Gp Imola | aiuteremo chi è in difficoltà'

Anche Frederic Vasseur, team principal della squadra di Maranello, ha commentato la situazione: 'A nome di tutta la Scuderia Ferrari voglio esprimere vicinanza a coloro che sono colpiti da questa

Roma, 18 mag. (Adnkronos) – “Giusto annullare, non avrebbe avuto senso correre a Imola, daremo il nostro aiuto”. Lo dice Frederic Vasseur a Sky Sport in merito al Gp di Imola annullato causa maltempo.A seguito della cancellazione del Gran Premio di Imola, la Ferrari ha pubblicato un comunicato ufficiale in cui esprime la vicinanza alla popolazione dell'Emilia Romagna.