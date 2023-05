F1 | quando saltano i GP | dagli anni ' 50 ad oggi

(Di giovedì 18 maggio 2023) Non solo meteo, ma anche guerre, problemi economici e problemi di asfalto. Il GP dell'Emilia - Romagna 2023 è solo l'ultimo di una serie di appuntamenti saltati per cause di forza maggiore nella ...

Non solo meteo, ma anche guerre, problemi economici e problemi di asfalto. Il GP dell'Emilia - Romagna 2023 è solo l'ultimo di una serie di appuntamenti saltati per cause di forza maggiore nella ...

Negli anni 2000, per fortuna, quasi mai si è verificata la cancellazione di un GP. Nel nuovo secolo la prima gara saltata fu quella del Bahrain nel 2011, quando le rivolte passata alla storia come ...Il Circus iridato si interroga se sarà possibile correre la gara entro la fine del 2023, ma intanto sono state avviate le procedure di rimborso per chi aveva acquistato i biglietti.