F1 | il GP di Imola non verrà recuperato nel 2023 | arriva la comunicazione ufficiale

Leggi su oasport

(Di giovedì 18 maggio 2023) Si attendeva unain merito e questa èta dai gestori dell’Autodromo Enzo e Dino Ferrari. Il GP di, sesto round del Mondialedi F1, nondopo la cancellazione annunciata ieri, a causa della situazione drammatica che si sta vivendo in Emilia-Romagna, flagellata dall’alluvione di queste ore. Come era stato comunicato ieri dal presidente dell’ACI, Angelo Sticchi Damiani,recupererà nel 2026 dopo la proroga del proprio contratto. In questo modo si era espresso il manager italiano all’agenzia di stampa LaPresse. Per questo motivo, attraverso la nota pubblicata oggi, è stata offerta la possibilità di rimborso o di conversione del proprio biglietto per il prossimo appuntamento che si terrà sul ...