F1 | Gp Imola annullato | ecco quando ci sarà la gara

(Di giovedì 18 maggio 2023) Il Gran Premio didi Formula 1 è statoa causa dell’alluvione in Emilia Romagna. Ora si lavora per verificarepuò essere recuperato. Di certo non si può svolgere nel corso dell’attuale stagione visto il calendario pieno di impegni e la paura estiva. In considerazione degli impegni previsti il presidente dell’Aci, Angelo Sticchi Damiani, ha annunciato che probabilmente si svolgerà nel 2026. Anche il presidente della F1 concorda sulla necessità di spostate il Gp diSi è soffermato, poi sulla situazione dell’Emila Romagna il presidente Aci esprimendo dolore per l’accaduto. E sulla necessità di spostate il Gp dinel 2026 ha convenuto anche il presidente della Formula 1, Stefano Domenicali, che oltretutto è nato proprio a. Nonostante il dolore per la ...

... il sindaco di Ferrara Alan Fabbri ha finalmente detto la sua sulle motivazioni per cui il concerto non è statocome invece successo, ad esempio, al GP diprevisto nel weekend. Con un ...Oggi Ferrara, come Forli, Faenza, Cesena,, Ravenna e tutta l'Emilia Romagna sono il centro ...pensato che Ferrara sia rimasta insensibile alla tragedia in Romagna solo perche non hail ...Dopo l' annullamento del Gran Premio del Made in Italy e dell'Emilia - Romagna 2023 di Formula 1 , in autodromo oggi il personale essenziale delle scuderie ha avuto modo di avere accesso al paddock ...

Annullato il GP di Imola per l'alluvione che ha colpito l'Emilia-Romagna - Sportmediaset Sport Mediaset

A seguito della drammatica alluvione che ha colpito la Regione Emilia Romagna la sesta prova del mondiale di F1 2022 a Imola è stata annullata. Mai decisione fu più azzeccata e dettata da un buonsenso ...La decisione, inevitabile, è stata quella di annullare il GP di Imola, appuntamento del campionato di Formula 1. Il provvedimento è stato ufficializzato a causa della situazione drammatica che si sta ...