Evra | «Da juventino e ‘gobbo’ in finale dico di tifare Inter!»

Leggi su inter-news

(Di giovedì 18 maggio 2023) Patricefa il tifo per l’Inter indi Champions League. Così l’ex Juventus si esprime nello studio di Prime Video. TIFO EXTRA – Patricenon ha dubbi sulla preferenza per la vittoria della Champions League: «Gli attaccanti dell’Inter possono fare la differenza in, dovrà correre tanto. Spero che Simone Inzaghi non modifichi la formazione e mandi un segnale forte al Manchester City, dimostrando di non avere paura. I loro centrali restano sempre due perché c’è solo un attaccante, quando ne metti due non è facile. Da, da “gobbo”, iodie tiferò Inter. Basta con questa cosa che non si tifano le squadre della stessa nazione». Inter-News - Ultime notizie e calciomercato Inter - Il presente contenuto è riproducibile solo in parte, ...