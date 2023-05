Eventi alluvionali in Emilia Romagna La solidarietà dei crotonesi non immuni da simili eventi

(Di giovedì 18 maggio 2023) Un danno enorme: decine di morti, frane, ponti crollati, abitazioni e negozi allagati, è ciò che sta subendo la popolazione dell’in seguito alle continue abbondanti piogge di questi giorni. Fatti che hanno riportato alla mente deil’alluvione di Crotone verificatasi il quattordici ottobre 1996. Anche in quell’occasione ci furono morti, alcuni dispersi, crollo di ponti e frane. La causa di tutto ciò le acque del fiume Esaro (attraversa i quartieri di San Francesco e Fondo Gesù) che in abbondanza esondarono allagando i due quartieri. Oggi il letto dell’Esaro un ricettacolo di rifiuti e per tutta la sua lunghezza è invaso da abbondante verde. Glimeteo non sono programmabili. Giove Pluvio decide lui quando farsi notare. Prevenire meglio che curare. I ...

Mai come in questo periodo siamo di fronte a problematica evidente per un Paese come il nostro: negli ultimi 15 giorni abbiamo avuto duenella stessa area, dueestremi ...Ondate di caldo, ondate di freddo, siccità e pioggefanno parte di quel processo che gli esperti chiamano estremizzazione climatica . Sebbene possano sembrareche si escludono l'...Possiamo espandere le città Certo, ma non su vietatissime areee franose, fuori dai ... Dai 5con danni all'anno registrati fino al 1990, siamo passati agli oltre 100 in media di ...

Maggio 2023 si mette in evidenza per essere un mese molto piovoso, anche attraverso eventi alluvionali. C'è da notare come solo alcune zone d'Italia 'pesano' molto (Emilia Romagna, Marche, Campania) a ...Il meteorologo di 3BMeteo Paolo Corazzon, voce e volto delle previsioni meteorologiche su scala nazionale, è stato ospite dell'Università degli Studi di Napoli Parthenope per incontrare gli studenti d ...