Europei Under 17 | falsa partenza per l’Italia | vince la Spagna 2-1 in rimonta

(Di giovedì 18 maggio 2023) È iniziata con una sconfitta l’esperienza delnegli17. Nel match contro la, valido per la prima giornata del girone B, gli azzurrini di Bernardo Corradi sono stati battuti per 2-1 dagli iberici. Tanti rimpianti per, partita bene e capace di chiudere in vantaggio un primo tempo condotto per larghi tratti, mata nella ripresa. Decisiva la doppietta di Guiu. Non comincia dunque nel migliore dei modi il percorso nella competizione continentale di categoria per, chiamata a riscattarsi già nel prossimo impegno contro la Serbia. CRONACA – Avvio di match molto scoppiettante e pieno di occasioni da gol.ci prova con Ravaglioli e Cocchi, mentre larisponde con Granados. A ...

Sarà in pedana a difendere in colori dell'Italia nella spada la ravennate Alessia Pizzini, tra i 24 convocati dei ct azzurri per i Campionati23 di scherma, in programma a Budapest in Ungheria dal 23 al 27 maggio. Pizzini, che studia e si allena a Roma, fa parte del gruppo sportivo Fiamme Oro della Polizia di Stato. Agli ...... sia in17 che in19, e che siamo l'unica federazione ad avere tutte le categorie alle fasi finali:17,19,21 ai rispettivi20 al Mondiale e Nazionale A ...... Cadetti - Cadette, Juniores,21 e Seniores), provenienti da varie zone d'Italia. La ...in palio punti preziosi per il ranking nazionale che determina le selezioni azzurre in vista die ...

