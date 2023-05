Europei di Ritmica | Sofia Raffaeli è in finale nel cerchio e nella palla

(Di giovedì 18 maggio 2023)e Alexandra Agiurgiuculese hanno ufficialmente aperto il 39° Campionato Europeo senior di ginnastica, in scena alla Milli Gymnastics Arena di Baku, in Azerbaijan. Oggi si è svolta la prima fase di qualificazione cone domani il programma individuale si chiuderà con le clavette e il nastro. L’anconetana, classe 2004 – campionessa del mondo in carica – ha iniziato il suo giro un po’ in sordina. Con la sua routine al, montata sulle note di “Psycho” di Herrman, ha totalizzato 31.900 punti (D. 16.5 – E. 7.3) a causa di una perdita d’attrezzo costatole più di un punto di penalità. Il “Vulcano di Chiaravalle” strappa comunque il pass per la primadi specialità dove rincontrerà: Viktoriia Onopriienko (UKR), Boryana Kaleyn ...

