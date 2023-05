(Di giovedì 18 maggio 2023)mette in cassaforte tre– due ori e bronzo – nella prima giornata di gare aglididi Skopje, in Macedonia del Nord. Tra le rapide del fiume Treska nella prova classica Cecilia Panato (CC Pescantina) con il suo C1 si conferma campionessa europea con il tempo di 11.29.32, staccando di quasi cinque secondi la francese Laura Fontaine. Sul podio della canadese sale anche Alice Panato (CC Pescantina) che ferma il cronometro sul tempo di 11.41.21ndo la medaglia di bronzo. Le due sorelle si sono ripetute poi nel C2no un altro splendido oro con il tempo di 11.23.35, lasciando a 5.59 la coppia francese (11.28.94) con al terzo posto la Repubblica Ceca (11.30.67). Nel C1 maschile Tommaso Mapelli chiude al decimo tempo in ...

... Italia Nostra, Legambiente, Lipu, Mountain Wilderness, Wwf Italia e Associazione italiana...ostacoli sono il fattore di pressione più significativo in almeno il 30% dei corpi idricie ...La seconda e la terza Nazionale di entrambi i tornei andranno al Final Olympic Repechage Tournament) 29 giugno - 2 luglioSlalom: GiochiCracovia (Si qualifica il migliore atleta per ...Il livornese Christian Volpi nella prima prova di Coppa del Mondo diParalimpica, gara di rilievo internazionale è arrivato terzo e primo degliChristian Volpi è salito sul podio ...

Europei Canoa Discesa, l'Italia conquista tre medaglie Il Faro online

Dal Wwf a Greenpeace, dalla Lipu all'Associazione canoa canadese: «Siccità e alluvioni richiedono ... Centro italiano per la riqualificazione fluviale - Cirf, Delegazione europea per l'agricoltura ...I portacolori della Canottieri Adda in gara da questo mercoledì sul fiume Treska a Skopje, nella Macedonia del Nord Parte domani (mercoledì 17 maggio) l’avventura continentale di Giacomo Abbiati e May ...