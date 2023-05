Europa League | Siviglia-Juventus 2-1 ai supplementari | bianconeri fuori in semifinale

(Di giovedì 18 maggio 2023), 18 mag. - (Adnkronos) - Sarà ila sfidare la Roma nella finale di. Dopo il pari per 1-1 all'Allianz Stadium gli andalusi sconfiggono 2-1 ladopo i tempinel ritorno allo stadio 'Sanchez Pizjuan'. A punire idue vecchie conoscenze del calcio italiano l'ex Milan Suso, a segno al 72' e l'ex Roma Lamela al segno al 5' del primo tempo supplementare che rispondono al gol di Vlahovic al 65'. Gli andalusi chiudono in dieci uomini per l'espulsione di Acuna al 115' per doppia ammonizione.

Juve battuta 2 - 1 in Spagna ed eliminata La Roma pareggia 0 - 0 sul campo del Bayer Leverkusen nel ritorno della semifinale die si qualifica per la finale . Dopo la vittoria per 1 - 0 ...Alla ripresa guizzo di Barak e viola a Praga! (a breve l'articolo completo) PROMO FLASH: segui il cammino delle squadre italiane incon il quotidiano Gazzetta in formato digitale e G+ solo ...Nel ritorno della semifinale diVlahovic porta in vantaggio la Juve ma non basta: il Siviglia capovolge l'esito della gara con gli 'italiani' Suso e Lamela, subentrati a partita in corso, supera 2 - 1 la Juve e vola in ...

Bayer Leverkusen-Roma 0-0 | Diretta Europa League La Gazzetta dello Sport

José Mourinho si dimostra un gigante. Nel momento di massima euforia per la conquista della finale di Europa League con la Roma ha un pensiero molto delicato per quanto sta accadendo in Emilia Romagna ...(PRIMAPRESS) - SIViGLIA - Europa League, Juve è fuori in semifinale. La Juventus beffata ai supplementari a Siviglia. Gli andalusi si impongono 2-1 dopo l'1-1 al 90',replica del risultato dello ...