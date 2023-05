Europa League | Siviglia-Juventus 2-1 ai supplementari | bianconeri fuori in semifinale

(Di giovedì 18 maggio 2023) (Adnkronos) – Sarà ila sfidare la Roma nella finale di. Dopo il pari per 1-1 all’Allianz Stadium gli andalusi sconfiggono 2-1 ladopo i tempinel ritorno allo stadio ‘Sanchez Pizjuan’. A punire idue vecchie conoscenze del calcio italiano l’ex Milan Suso, a segno al 72? e l’ex Roma Lamela al segno al 5? del primo tempo supplementare che rispondono al gol di Vlahovic al 65?. Gli andalusi chiudono in dieci uomini per l’espulsione di Acuna al 115? per doppia ammonizione. L'articolo proviene da Italia Sera.

Nella gara di ritorno delle semifinali di, la Juve perde per 2 - 1 a Siviglia e viene eliminata. Nel primo tempo, infortunio per ...Nella gara di ritorno della semifinale di, la Roma pareggia per 0 - 0 in casa del Bayer Leverkusen e si qualifica per la finale. Al ...Con tutto il cuore possibile la Roma è riuscita a difendere il vantaggio della gara d'andata e conquistare così l'accesso alla finale di. Eliminato il Bayer Leverkusen dopo lo 0 - 0 del ritorno in Germania, è rimasta decisiva la rete del giovanissimo Edoardo Bove all'Olimpico. Per i giallorossi è la seconda finale ...

Trentadue anni dopo, la Storia ci convoca: ecco i biglietti della Finale di Europa League! AS Roma

Europa League, Siviglia-Roma: info biglietti - A.S. Roma - La nota dell'AS Roma: Alcuni di noi il 22 maggio 1991 non erano ancora nati. Molti di noi q... - Marione.net - La ControInformazione GialloRo ...La Juve è stata eliminata dall’Europa League dopo il ko a Siviglia e chiuderà la stagione senza trofei. Il noto giornalista Maurizio Pistocchi si è così espresso su Twitter: “Non è servilismo, come pe ...