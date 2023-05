Europa League | Leverkusen-Roma 0-0 e giallorossi in finale

(Di giovedì 18 maggio 2023) (Adnkronos) - Lapareggia 0-0 sul campo del Bayernel ritorno della semidie si qualifica per la. Dopo la vittoria per 1-0 conquistata nell'andata allo stadio Olimpico, aibasta lo 0-0 contro i tedeschi nel match di ritorno disputato alla BayArena. Lasi gioca il 31 maggio a Budapest. Primo tempo di sofferenza per i capitolini che non riescono mai a ripartire, nonostante le due torri davanti. Abraham e Belotti provano a lottare con Tah, Hincapie e Tapsoba, ma i difensori tedeschi hanno sempre la meglio. I padroni di casa però non sfondano, perché Diaby colpisce una traversa con un destro potente, mentre Demirbay ci prova da tutte le posizioni, trovando sempre pronto Rui Patricio. Nella ...

Il Bayer Leverkusen prova ad attaccare ma la Roma si difende benissimo in area di rigore senza lasciare spazio agli avanti tedeschi. Mourinho è costretto ad effettuare il primo cambio al 34' a causa d