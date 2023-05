Europa League | Leverkusen - Roma 0 - 0 e giallorossi in finale

(Di giovedì 18 maggio 2023) Lapareggia 0 - 0 sul campo del Bayernel ritorno della semidie si qualifica per la. Dopo la vittoria per 1 - 0 conquistata nell'andata allo stadio ...

ROMA - Ci sarà la Roma di José Mourinho nella prossima finale diin cui i giallorossi, dopo aver staccato il pass superando il Bayer Leverkusen di Xabi Alonso in semifinale , sfideranno il Siviglia di Jose Luis Mendilibar capace invece di eliminare la ...Juve battuta 2 - 1 in Spagna ed eliminata La Roma pareggia 0 - 0 sul campo del Bayer Leverkusen nel ritorno della semifinale die si qualifica per la finale . Dopo la vittoria per 1 - 0 ...Alla ripresa guizzo di Barak e viola a Praga! (a breve l'articolo completo) PROMO FLASH: segui il cammino delle squadre italiane incon il quotidiano Gazzetta in formato digitale e G+ solo ...

Bayer Leverkusen-Roma 0-0 | Diretta Europa League La Gazzetta dello Sport

(PRIMAPRESS) - SIViGLIA - Europa League, Juve è fuori in semifinale. La Juventus beffata ai supplementari a Siviglia. Gli andalusi si impongono 2-1 dopo l'1-1 al 90',replica del risultato dello ...Si sono concluse le semifinali di Europa e Conference League: Roma e Fiorentina volano in finale, eliminata la Juventus ...