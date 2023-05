Europa League; Juve ko 2 - 1 dts | Siviglia in finale con la Roma

ROMA - Ci sarà la Roma di José Mourinho nella prossima finale diin cui i giallorossi, dopo aver staccato il pass superando il Bayer Leverkusen di Xabi Alonso in semifinale , sfideranno il Siviglia di Jose Luis Mendilibar capace invece di eliminare la ...Juve battuta 2 - 1 in Spagna ed eliminata La Roma pareggia 0 - 0 sul campo del Bayer Leverkusen nel ritorno della semifinale die si qualifica per la finale . Dopo la vittoria per 1 - 0 ...Alla ripresa guizzo di Barak e viola a Praga! (a breve l'articolo completo) PROMO FLASH: segui il cammino delle squadre italiane incon il quotidiano Gazzetta in formato digitale e G+ solo ...

Bayer Leverkusen-Roma 0-0 | Diretta Europa League La Gazzetta dello Sport

José Mourinho si dimostra un gigante. Nel momento di massima euforia per la conquista della finale di Europa League con la Roma ha un pensiero molto delicato per quanto sta accadendo in Emilia Romagna ...(PRIMAPRESS) - SIViGLIA - Europa League, Juve è fuori in semifinale. La Juventus beffata ai supplementari a Siviglia. Gli andalusi si impongono 2-1 dopo l'1-1 al 90',replica del risultato dello ...