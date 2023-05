Europa League | Champions o Conference? Ecco dove può arrivare l’Atalanta secondo i tifosi

Leggi su calcionews24

(Di giovedì 18 maggio 2023) L’opinione deidelsupuòla squadra di Gasperini:? Tre giornate a disposizione, 9 punti in palio e un‘Atalanta che è ancora in corsa per tutte e le competizione europee. Certo, l’obiettivo è sempre quello di dare il massimo cercando di vincere ogni singolo match, ma dall’altra parte fare previsioni è tanto lecito quanto oggettivo. La domanda è una sola:possonoHojlund e compagni?l’opinione dei. Tramite un sondaggio fatto su Instagram, raccogliendo un campione di 601 utenti nerazzurri, i risultati sono in parte equilibrati: 50% dei sostenitori punta ad una sicura ...