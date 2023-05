Etna | allerta Protezione Civile | aumento tremore vulcanico | eruzione in arrivo

L'eruzione arriva dopo l'lanciata nel pomeriggio dalla Protezione civile . In contemporanea, è in corso uno sciame sismico sull'area sommitale del vulcano., eruzione: il comunicato Ingv "...La Protezione civile della Regione Siciliana ha fatto scattare l'rossa sull'per "l'altissima probabilità di accadimento imminente o in corso di fontane di lava". Il capo del dipartimento, Salvo Cocina, ha invitato i "Comuni ad attivare i centri ...sull'. 'Si comunica stato attuale del vulcano: F2. Altissima probabilità di accadimento imminente o in corso di fontane di lava - più esposto a mancati allarmi'. Questo l'ultimo ...

Catania, 18 maggio 2023 – E’ allerta rossa nel Catanese per un’ “imminente” eruzione del vulcano Etna. La Protezione civile avverte che c’è un’ “altissima probabilità” che l’evento accada. Il capo ...Etna, un'attività esplosiva dal cratere Bocca Nuova è stata osservata dalle 17 dall'Ingv, osservatorio etneo, di Catania. Al momento non si segnala emissione di cenere.