(Di giovedì 18 maggio 2023) Dal 22 al 25 giugno Singapore ospiterà le finali della Olympic Esports Week, organizzate e curate dal ComitatoInternazionale. In questi quattro giorni i migliori atleti al mondo si confronteranno su nove titoli, passando dalla vela al tennis, dagli scacchi al ciclismo, il tutto attraverso videogiochi che emulano queste attività. Durante la competizione gli atleti si misureranno su titoli famosi come Just Dance, Chess.com, Gran Turismo e, come da poco annunciato,. Quest’ultimo videogioco verrà utilizzato in maniera unica durante la Olympic Esports Week: sarà, infatti, l’unico titolo adgiocato attraverso una modalità creata appositamente per l’evento. La soluzione adottata in collaborazione dal Comitatoe ISSF, la Federazione Internazionale Sport del Tiro, sfrutta la modalità Creativa ...

Per fare un certo tipo di gioco devi avere unin grado di esserlo, di prendersi ... Avrebbe dovuto esserlo Vlahovic.' SU POGBA - 'leader non significa solo giocare bene una partita. ...Ora troverà Ruud,che si sta ritrovando dopo un avvio di 2023 piuttosto complicato: il ... Occhio, dunque: puòun avversario scomodo per il giovane Holger. Si può dunque pensare a una ...... presa dopo che una parte dello spogliatoio aveva fatto sapere dipronto a non giocare se ... il presidente Comolli ha pure anticipato lo stipendio alper permettergli di cominciare a ...

Essere un giocatore esportivo olimpico, medaglia d’oro su Fortnite Panorama

Ubisoft ha svelato quali giochi ha intenzione di pubblicare da qui fino alla fine di marzo 2024, tra cui anche un gioco misterioso.Ecco una breve guida di The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom che ti spiega dove trovare la Nuova tunica del campione e come ottenerla fin da subito!