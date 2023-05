“Era morto” Terrore in campo per il famoso giocatore | come l’hanno salvato

Leggi su tvzap

(Di giovedì 18 maggio 2023) SOCIAL. Il dramma sportivo si è trasformato in un miracolo quando il cuore di Steffen Kienle, calciatore del VfR Aalen, ha smesso di battere improvvisamente durante una partita di calcio di quarta divisione tedesca. Grazie all’intervento tempestivo dei medici presenti sul, la vita del giovane calciatore è stata salvata, evitando così una tragedia. Leggi anche: Lutto nel mondo del calcio, muore in seguito ad un malore Leggi anche: Calcio italiano in lutto, addio all’amato campione: resterà sempre nel cuore di tutti Il dramma di Steffen Kienle, calciatore del VfR Aalen L’incidente è avvenuto al 67º minuto del match contro l‘Hoffenheim II, quando il calciatore Steffen Kienle è improvvisamente collassato sul terreno di gioco, rimanendo immobile. Ciò è stato causato da un malore che ha avuto conseguenze più gravi di quanto si potesse inizialmente pensare: ...