Enzo Tortora | “Io sono innocente | spero che lo siate anche voi”

(Di giovedì 18 maggio 2023) Non sappiamo se lo citò consapevolmente, mafece riecheggiare fino a oggi le parole di Giordano Bruno prima di andare al rogo. Nel rivolgersi in aula ai giudici, il presentatore televisivo più famoso d’Italia disse: “Io vi dico:! Lo grido da 3 anni, lo gridano le carte, lo gridano i fatti cheemersi in questo dibattimento. Io. Iodal profondo del cuore che lovoi. Grazie.“ Queste frasipassate alla storia dell’Italia contemporanea perchéè stato vittima di un errore-orrore giudiziario fra i peggiori della recente vita pubblica nazionale. Certo, il martirio di Giordano Bruno – l’eretico ...

In occasione del 35° Anniversario della scomparsa di. Saluto introduttivo: Giorgio Mulè. Intervengono: Emma Bonino, Giovanni Maria Flick, Francesca Scopelliti. Registrazione video del dibattito dal titolo "Rappresentazione teatrale: "Nell'...Il 18 maggio 1988, a 59 anni muore, conduttore televisivo, autore e giornalista, per un tumore ai polmoni. 'Perché - disse - mi hanno fatto esplodere una bomba atomica dentro'. Quella bomba è l'accusa di far parte della ......Frank Capra (1897) Giovanni Falcone (1939) Papa Giovanni Paolo II (1920) Bertrand Russel (1872) Paolo Vallesi (1964) Morti oggi 18 maggio Chris Cornell (2017) Alberto La Marmora (1863)

Enzo Tortora, la vittima simbolo del giustizialismo e della gogna mediatica ilGiornale.it

Sono passati 35 anni dalla precoce morte di Enzo Tortora. Aveva 60 anni. Oggi sarebbe abbastanza giovane per i canoni di una società che allunga la sua vita.È morto riuscendo a vedere approvato a furo ...Roma, 18 mag - “La sua vicenda umana scuote ancora oggi le nostre coscienze”. Così il presidente della Camera, Lorenzo Fontana, in un messaggio (letto dal vicepresidente Giorgio Mulè) in occasione del ...