Energia | EY - Swg | Solo 4 consumatori su 10 riconoscono l' impegno dei player settore

In questo contesto EY -hanno realizzato l'Osservatorio Brand Purpose Index, coinvolgendo oltre ... Tra tutti i settori, il comparto dell'si posiziona infatti come uno di quelli con il più ...In questo contesto EY -hanno realizzato l'Osservatorio Brand Purpose Index, coinvolgendo oltre ... Tra tutti i settori, il comparto dell'si posiziona infatti come uno di quelli con il piu' ......luoghi immersi nella natura e i dati sono in crescita come emerge dalla ricerca Confcommercio -... telefonia mobile,, gas e pay TV Scopri di ...

Energia, EY-Swg: "Solo 4 consumatori su 10 riconoscono l'impegno ... Adnkronos

(Adnkronos) – Nello scenario attuale, caratterizzato da incertezze e volatilità dei mercati, la fiducia dei consumatori è stata messa alla prova e, secondo quanto osservato da EY, per riconquistare la ...