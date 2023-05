(Di giovedì 18 maggio 2023) Roma, 18 mag. - "L'Italia soffre rispetto ad altri Paesi di non aver avuto, negli anni passati, una visione di medio lungo periodo per la transizione energetica, ma abbiamo una grandeche ...

A dirlo Massimoceo Italy and chief operating officer Europe West, EY intervenendo all'EY Energy Summit 2023 " Energy Reset, in corso a Roma. "Fiducia e competenze - spiega - sono le due ...In apertura del summit, Massimo, ceo di EY in Italia e coo di EY Europe West, dichiara: "... Fermo restando che il settore dell'ha sempre vissuto una certa volatilità, il comparto ...... le pompe di calore installate nel mondo dovranno quadruplicare e la capacita' mondiale installata disolare aumentare di otto volte. Questi numeri ci danno l'idea della magnitudine ...

Energia: Antonelli (EY), ripensati modelli business, da Italia ... Borsa Italiana

Home Adn Kronos Energia, Antonelli (EY): “Pnrr opportunità per far recuperare competitività al Paese” “L’Italia soffre rispetto ad altri Paesi di non aver avuto, negli anni passati, una visione di med ...(Adnkronos) – Nel percorso verso la decarbonizzazione è sempre più chiara la necessità di ricorrere a fonti diverse di energia dove le rinnovabili hanno un ruolo determinante. Ma l’energia prodotta da ...