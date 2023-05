Emilia - Romagna | tredici morti accertati ma si teme siano di più

(Di giovedì 18 maggio 2023) Sono tutte della provincia di Ravenna le ultime 5 vittime accertate oggi che fanno salire a 13 le persone morte in questa alluvione che da tre giorni non dà tregua all', si aggiunge ...

Maltempo in: la situazione in tempo reale, diretta 'La nostra azienda agricola, in zona Zagonara, ha circa tremila maiali , dai cuccioli agli adulti di 160 chili. All'interno delle ...Il blocco di mutui e tasse per le popolazioni colpite dall'alluvione, il riconoscimento dello stato di calamita per l'e soprattutto stanziamenti economici. Queste le prime misure che il ministro dell'Ambiente Picchetto Fratin, oggi in visita nelle zone colpite, annuncia in vista del Consiglio dei ...Sono tutte della provincia di Ravenna le ultime 5 vittime accertate oggi che fanno salire a 13 le persone morte in questa alluvione che da tre giorni non dà tregua all', si aggiunge anche l'uomo nel bolognese colpito ieri da un malore. Nel Comune di S. Agata sul Santerno i soccorritori hanno trovato un uomo morto in casa, la moglie è stata salvata dai ...

Alluvione Emilia Romagna: altri cinque morti, le vittime salgono a 13. Ravenna, ancora evacuazioni causa maltempo ... La Repubblica

Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per le finalità di esperienza, misurazione e marketing (con annunci personalizz ...Noi e terze parti selezionate raccogliamo informazioni personali come specificato nella privacy policy e utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per ...