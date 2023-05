Emilia Romagna | martedì il Cdm Musumeci | “Tutta l’Italia a rischio” Il governo guarda oltre l’emergenza

Leggi su secoloditalia

(Di giovedì 18 maggio 2023) Non “se”, ma “quando”. A chiarire che nessuno in Italia può ritenersi al riparo da quanto sta avvenendo inè stato il ministro per la Protezione civile, Nello, spiegando con estrema franchezza che tutto il nostro territorio nazionale è esposto alle conseguenze del cambiamento climatico e che metterlo in sicurezza richiederà “almeno dieci anni di tempo” e “risorse inimmaginabili”. Dunque, sul tavolo del, che si è immediatamente attivato per le zone colpite dalle alluvioni di questi giorni convocando anche un Cdm per, non c’è solo, ma una prospettiva strategica per costruire finalmente un piano complessivo di prevenzione di fronte alle calamità naturali.: “Non dobbiamo chiederci se, ma quando. ...