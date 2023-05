Emilia Romagna | maltempo e alluvione | Ravenna | ancora evacuazioni Bonaccini | Danni per miliardi 27 mila persone senza energia elettrica

(Di giovedì 18 maggio 2023) Smottamenti, frane ed esondazioni. Anche se la pioggia sta dando una tregua, èuna giornata difficile in regione

, maltempo e alluvioni: le news di oggi Bruce Springsteen a Ferrara: il concerto è confermato Un'Apocalisse di acqua e fango: diecimila sfollati Piogge tropicali dopo la siccità, "Il ...Se quanto è accaduto inin questi giorni fosse successo in Calabria, Piemonte, Lombardia o in qualsiasi altra regione governata dal centrodestra, ci sarebbe stata subito la polemica ...E' quanto emerge dal monitoraggio Coldiretti sugli effetti dell'alluvione in. Allagati migliaia di ettari di pere, mele, ortaggi e cereali e strutture dedicate alla lavorazione de ...

Emilia Romagna, maltempo e alluvione: Ravenna, ancora evacuazioni. Bonaccini: "Danni per miliardi". In A1 code di ... La Repubblica

Sono state presentate oggi, durante il convegno organizzato dall’Italian Obstetric Surveillance System (ItOSS), le prime stime nazionali della mortalità materna, che risulta diminuita da 11 a ...Un bilancio disastroso. Sono finite sott’acqua oltre 5mila aziende agricole con serre, vivai e stalle dove si contano animali affogati e decine ...