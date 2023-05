Emilia Romagna | l' emergenza è alta Ci sono ancora persone da evacuare

Maltempo ine il caso Bruce Springsteen: il commento di Luca Poma La reputazione spiegata semplice Il caso di Bruce Springsteen in queste ore a Ferrara. Un mio ex studente, ora funzionario di ......Le immagini del minuto di raccoglimento tenutosi presso la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome a Roma per ricordare i danni e le vittime dell'alluvione che ha colpito...Il Gran Premio di Formula 1 di Imola, in programma questo fine settimana, è stato annullato a causa delle alluvioni che hanno colpito l'e hanno causato almeno nove morti. Il fiume Santerno ha esondato ricoprendo di acqua e fango anche l'autodromo 'Enzo e Dino Ferrari'. I piloti, tra cui Lewis Hamilton e Max Verstappen,...

Emilia Romagna, maltempo e alluvione: Ravenna, ancora evacuazioni. Bonaccini: "Danni per miliardi". In A1 code di ... La Repubblica

(ANSA) - BOLOGNA, MAY 17 - The death toll of the wave of torrential rain and flooding that has hit Emilia Romagna has climbed to eight, Governor Stefano Bonaccini said on Wednesday, adding that there ...Queste le sue parole: “Non voglio iniziare in nessun altro modo se non esprimendo il mio dispiacere ed il cordoglio, anche da parte della società, per quanto sta accadendo in Emilia Romagna”. Il focus ...