Emilia Romagna | le storie dall’alluvione

(Di giovedì 18 maggio 2023) L’inviata dell’Adnkronos Silvia Mancinelli ha raccolto le testimonianze dirette dal territorio più colpito dall’ondata di maltempo Cosa portate? “Non lo sappiamo in realtà. Stanno organizzando a scuola, c’è un punto con la mensa in cui distribuiscono del cibo. Buon appetito e buon lavoro”. Padre, lei è il parroco di questa che è la chiesa dei Romiti e che ovviamente, come tutto qui nel quartiere, è stata colpita dal maltempo. Come avete affrontato da subito la situazione e i cittadini si sono rivolti anche a voi? “Sì, i cittadini si sono rivolti anche in parrocchia ma anche la parrocchia ha avuto un bel gruppo di giovani che ieri sono venuti e hanno cercato un po’ di cominciare a sistemare le cose. Certamente il lavoro è più grande della buona volontà del volontariato che qui è molto bello e c’è unità tra quartiere e parrocchia però ho visto che tutto il quartiere è allagato e messo ...

Si aggrava il bilancio dell'alluvione in. Tredici le vittime. Salgono a 42 i Comuni alluvionati. Circa 10mila gli sfollati. Sono 34mila le utenze senza elettricità. Boccia: "E' un'emergenza nazionale, serve un decreto ad hoc"...La sua trasmissione avviene attraverso diverse frequenze FM e DAB+ strategicamente distribuite in Lombardia, Piemonte,, Liguria e Valle d'Aosta. Oltre alla radio tradizionale, ...La decisione è stata presa dai sindacati in seguito alle alluvioni che hanno colpito in maniera drammatica l', comportando anche diversi problemi al trasporto pubblico. Era stato ...

Emilia Romagna, maltempo e alluvione: evacuazioni a Ravenna La Repubblica

La Guardia di Finanza partecipa ai soccorsi nei confronti delle popolazioni colpite dell'alluvione che ha interessato l'Emilia Romagna.Vista la situazione emergenziale in corso in Emilia Romagna e nelle previsioni di maltempo locali..si prevede nei prossimi giorni non appena i livelli di acqua si saranno attenuanti una situazione di ...