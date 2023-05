Emilia-Romagna | l’alluvione come il terremoto Cordoglio anche dal Giappone

Leggi su velvetmag

(Di giovedì 18 maggio 2023) Una quantità di pioggia battente mai vista, l’acqua di 6 mesi in 36 ore, ha determinatodi metà maggio che sta sconvolgendo l’, seguita a quella di inizio mese. Sono almeno 9 le vittime e almeno 13mila gli sfollati, decine i paesi e le città coinvolti. L’allerta resta alta fino alla fine del mese. Fra la serata del 16 e la mattina del 17 maggio tutti e 21 i corsi d’acqua fra Rimini e Bologna hanno rotto gli argini o sono esondati allagando vaste zone della. È finita sott’acqua Faenza, una parte di Cesena e di Forlì e molti altri grandi centri abitati. Le previsioni del tempo per le prossime ore non sono buone. Foto Twitter @fattoquotidianofra Lugo e Faenza In alcune zoneha devastato tutto in pochi minuti, raggiungendo ...