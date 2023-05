Emilia-Romagna in piena emergenza | morti e sfollati

(Di giovedì 18 maggio 2023) AGI - L'si sveglia tra il fango e la voglia di rialzarsi dalla melma. Dopo le alluvioni che hanno sfigurato città e piccoli comuni si temono smottamenti e frane. La macchina dei soccorsi non si è mai spenta perché la priorità è mettere al sicuro i cittadini. Al tempo stesso inizia la conta dei danni (enormi) con tante aziende rimaste in ginocchio. La strage del maltempo ha fatto 9 vittime. Migliaia le persone senza casa e ancora non definito il numero di eventuali dispersi. Un "nuovo terremoto" dice il presidente della Regione Stefano Bonaccini, proprio a pochi giorni dall'anniversario del sisma del 2012. pic.twitter.com/G4pKR01j9l — Stefano Bonaccini (@sbonaccini) May 17, 2023 Intanto anche se oggi non sono previste forti precipitazioni è confermata l'allerta rossa per piene di fiumi e frane su tutta la ...

Anche la notte appena trascorsa non ha dato tregua alla popolazione che inizia a contare i danni dell'alluvione. Tante le aziende rimaste in ginocchio. 9 a oggi le vittime accertate. "In due settimane ha piovuto come in quasi un anno, un fenomeno di questa portata non si era mai visto nel nostro Paese", dice Stefano Bonaccini.

(ANSA) - ROME, MAY 18 - Emilia Romagna Governor Stefano Bonaccini said on Thursday several billion euros would be needed to address the damage caused by the torrential rainfall and flooding in the region.