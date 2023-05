Emilia Romagna | il vero problema è la sicurezza del territorio

(Di giovedì 18 maggio 2023) Una decina finora le vittime del diluvio che sta devastando l’. Sei le persone annegate in provincia di Forlì-Cesena, le altre nel Ravennate nel Bolognese, mentre aumenta il numero dei dispersi. Il bilancio della strage provocata dall’alluvione da apocalisse che imperversa in 48 comuni allagati e coinvolti dalle frane e sta facendo esondare 21 fra fiumi e corsi d’acqua, è purtroppo destinato ad aumentare man mano che i soccorsi raggiungono le zone isolate. “La situazione è molto critica”, ha affermato il sindaco di Cesenatico Matteo Gozzoli che ha disposto l’evacuazione di numerose abitazioni. “Prestate la massima attenzione”, fa sapere ai concittadini il sindaco di Cesena Enzo Lattuca, che dichiara di temere una ulteriore esondazione del fiume Savio. “La situazione continua a essere grave in tutta l’...

Non cala l'emergenza alluvioni in. Tra la notte e la mattinata due centri importanti della provincia di Ravenna come Lugo e ... lato via, per le esondazioni del Senio e del Santerno, che ...Lo dice, in un'intervista a 'Repubblica', Arrigo Sacchi , calciatore, storico allenatore del Milan e della Nazionale nel 1991, a proposito dell' alluvione che ha messo in ginocchio l'. 'Stiamo ...AGI - 'Nessuno sarà lasciato solo, così come il terremoto'. Stefano Bonaccini, presidente dell', ospite di Agorà su Rai3 fa il punto sulle alluvioni che hanno colpito la. I danni ammonteranno 'a qualche miliardo di euro', aggiunge. 'Abbiamo in questo momento più di ...

Maltempo, Emilia-Romagna sconvolta dall’alluvione. Ancora allerta rossa. DIRETTA Sky Tg24

Terminate le piogge, a Cesena, dopo l'esondazione del Savio, i cittadini si rimboccano le maniche per ripulire strade e abitazioni. A darsi da fare soprattutto i giovani, muniti di badili, che si sono ...