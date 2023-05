Emilia Romagna | danni per milioni di euro a causa dell’alluvione | Coldiretti lancia l’allarme per l’agricoltura

(Di giovedì 18 maggio 2023)ingenti sono stati già calcolati mentre la crisi naturale è ancora in corso in molte zone della Regione. Ancora una volta è stata annunciata l’allerta rossa che mette ancora più in ginocchio l’intera Regione in termini economici ma anche agricoli.perdiIl maltempo che si sta abbattendo ormai da inizio mese di maggio in, stando tantiin termini economici ma non solo. “La portata della devastazione del maltempo è quella di un altro terremoto: sarannoquantitativamente minori, ma saranno di qualche miliardo di ...

AGI/Vista - "Il danno da maltempo ina oggi è incalcolabile ossia non valutabile in quanto l' evento è ancora in corso. Lo potremo calcolare nei prossimi giorni e per questo faremo il Consiglio dei ministri martedì ...Le riprese dal drone di aree completamente allagate a Cesena, in, dopo l'eccezionale ondata di maltempo che ha colpito la Regione. Gli acquazzoni hanno sommerso interi quartieri e terreni agricoli, più di 10.000 persone sono state evacuate dalle loro ...AGI - L'è devastata delle alluvioni che hanno sfigurato città e piccoli comuni, ora si temono nuovi smottamenti e frane. Nove le vittime accertate, decine di migliaia le persone senza casa ...

"Profondamente grati agli uomini e alle donne impegnati in queste ore nelle operazioni di soccorso per aiutare le popolazioni colpite dal forte maltempo, rischiando la propria vita per salvare quella ...Stefano Bonaccini, Presidente della Regione Emilia Romagna, ha definito l’alluvione come un “nuovo terremoto”, proprio a pochi giorni dalla commemorazione del sisma del 2012. L’alluvione ha invaso le ...