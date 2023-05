Emilia-Romagna | altri 5 morti nel Ravennate | i corpi in trappola nelle case travolte dall’acqua

Leggi su open.online

(Di giovedì 18 maggio 2023) Sale a 13 il bilancio delle vittime dell’alluvione in, con il ritrovamento a Sant’Agata sul Santerno, nel, di un anziano a letto trovato in casa e una donna, della quale è ancora in corso l’identificazione. L’auto sommersa dalle acque tra Castel Bolognese e Solarolo segnalataprime ore della mattinata, è risultata essere vuota: la persona che era al suo interno, conteggiata ieri dalle autorità fra le vittime, è riuscita ad allontanarsi in tempo. In una casa di Castel Bolognese invece è stato recuperato un uomo che non sarebbe voluto andare via dal suo appartamento con l’arrivo delle acque. Poco prima erano stati recuperati idi due agricoltori, marito e moglie di 73 e 71 anni. Hanno perso la vita nel loro appartamento di Russi, comune del ...