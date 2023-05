Emilia Romagna | alluvione | le impressionanti foto del centro di Lugo completamente allagato

(Di giovedì 18 maggio 2023) Continua l'emergenza in, dove di ora in ora cresce il numero dei danni nei centri interessati dalle frane e dalle inondazioni

Meno intenso di quello che ha colpitoe Marche, dovrebbe esaurirsi rapidamente, mentre l'area di bassa pressione sul Mediterraneo potrebbe portare altre piogge sulla penisola, in una ...Bologna, 18 maggio 2023 "Un'emergenza che ci fa ricordare giustamente il terremoto: l'impegno del governo, fissando anche il consiglio dei ministri martedì, è ache per renderci conto degli impegni che ...Bologna, 18 maggio 2023 Il governo, assieme alla Regione"valuterà la richiesta dell'attivazione del Fondo di solidarietà europeo". Lo ha detto il ministro dell'Ambiente e della Sicurezza energetica, Gilberto Pichetto Fratin, durante una ...

Alluvione Emilia Romagna: altri cinque morti, le vittime salgono a 14. Ravenna, ancora evacuazioni causa maltempo

Dopo l’esondazione del fiume Savio a Cesena i cittadini si sono rimboccati le maniche per ripulire strade e abitazioni. E a darsi da fare sono stati soprattutto i giovani. Muniti di badili, si sono da ...In occasione di Udinese - Lazio, la società bianconera ha reso nota un'iniziativa speciale per il dramma che si è verificato in Emilia-Romagna a causa dell'alluvione che ha causato la morte di 9 ...