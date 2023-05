Emergenza maltempo | gravi disagi e allagamenti anche a Napoli

(Di giovedì 18 maggio 2023) L'ondata diche sta colpendo l'Italia, oltre all'Emilia - Romagna sta causandodanni in diverse zone del Paese. In queste immagini, l'intervento dei Vigili del Fuoco a, per ...

Boccia: "E' un'nazionale, serve un decreto ad hoc". Ora è allarme frane. Nel centro storico di Lugo un metro d'acqua IL LIVEBLOGA fronte dell'aggravarsi dell', Credem mette a disposizione per tutti coloro che hanno ... "Siamo vicini a famiglie ed imprese che sono state pesantemente colpite dalin Emilia Romagna ...Gli sfollati e le persone fatte evacuare sono migliaia. Il 23 maggio si terrà un Cdm sull': sarà deliberato lo stato di calamità . Bonaccini: danni per qualche miliardo. Anche per la giornata di oggi resta allerta rossa nella regione, con scuole chiuse fra Cesena e Bologna. ...

Maltempo in Emilia Romagna, è emergenza sciacalli nelle abitazioni degli sfollati Il Riformista

I turisti arrivati a Imola per il Gran Premio di Formula Uno hanno reagito così alla cancellazione della gara, decisa a causa dell'emergenza e della devastazione in Emilia Romagna per il maltempo.(askanews) – Sono almeno 320 le persone finora evacuate dalle zone colpite dall’ondata di maltempo in Emilia-Romagna grazie ... tutte le attività di volo degli assetti militari dell’emergenza, ha ...