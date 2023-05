Elon Musk contro George Soros | “Odia l’umanità” La condanna di Israele

Contesta l'esclusione degli scrittori russiattacca George Soros: è come il supercattivo della Marvel, "odia l'umanità" ...Checi abbia abituato a colpi di teatro, uscite sopra le righe ed esagerazioni è ormai un dato di fatto. Il numero uno di Tesla non si è smentito nemmeno in occasione dell'ultima assemblea degli ...... compreso, raccogliendo promesse di progetti per 13,5 miliardi di euro. Newcleo, nota Fortune, "prevede di investire fino a 3 miliardi di euro in Francia tra investimenti industriali e ...

Elon Musk, amministratore delegato di Tesla, in un'intervista all'emittente americana Cnbc ha detto che i prossimi dodici mesi «saranno difficili per Tesla da un punto di vista macroeconomico, a causa ...(la Repubblica) Vuole erodere il tessuto stesso della civiltà. Elon Musk, proprietario di Twitter e Ceo di Tesla, ha attaccato il filantropo ungherese naturalizzato statunitense George Soros, ...