Elezioni Turchia | opposizioni denunciano brogli

(Di giovedì 18 maggio 2023) Leinalle. Secondo le, ci sono state delle discrepanze tra i voti registrati e i risultati ufficiali. Anche l’OSCE fa eco a queste preoccupazioni. LeinalleIl principale partito di opposizione ha dichiarato di aver presentato denunce per sospette irregolarità in migliaia

...laper far fronte a quella che descrive come una "minaccia" migratoria. Il partito di sinistra SYRIZA , dell'ex primo ministro Alexis Tsipras, che fu battuto da Nuova Democrazia alle...... la seconda con alle spalle i Fratelli Musulmani, quindi la. Entrambe vogliono il controllo su Tripoli, il porto di mare su cui avere un piede nei palazzi governativi. Ledel 2012 ...in, Erdogan e Kilicdaroglu se la vedranno al ballottaggio Occhi puntati sul terzo contendente, il candidato nazionalista, Sinan Ogan: dovrà decidere su chi far confluire il suo 5,29% ...

Elezioni in Turchia, le opposizioni denunciano brogli e chiedono il riconteggio in 2 Il Fatto Quotidiano

Le opposizioni in Turchia denunciano brogli alle elezioni. Per le opposizioni i voti non sono stati registrati correttamente.Si rende noto che alcuni trattamenti dei dati personali possono non richiedere il tuo consenso, ma hai il diritto di opporti a tale trattamento. Le tue preferenze si applicheranno solo a questo sito w ...