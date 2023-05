Elezioni Amministrative 2023 | dove si vota e quando? Panoramica aggiornamento 18 MAGGIO

(Di giovedì 18 maggio 2023) Ultime notizie Tornata primaverile disi: domenica 14 e lunedì 15oltre 6 milioni di elettori chiamati alle urne per rinnovare gli organi politici del proprio comune. In Sicilia e Sardegna, invece, le urne apriranno il 28 e il 29si? Unasulla tornata di primavera.si...

... - - > 'La Lista Rinnova Trapani rappresenta la vera novità politica di queste. - afferma Gian Rosario Simonte - Una compagine formata da donne e uomini di cultura liberale e ...... sarebbe sicuramente un buon risultato da pubblicizzare durante la corsa alleper l'elezione del sindaco, che si terranno il prossimo anno. Alessandro Accardo Palumbo www.I risultati elettorali sono visibili qui: https://www.comune.grottammare.ap.it/risultati -- del14 - e - 15 - maggio - 2023/

Elezioni comunali, FdI mantiene il primato nel centrodestra. La Lega forte al Nord. Il Pd in testa in nove... Corriere della Sera

Oliviero Franceschi non sarà confermato, mentre Zaira Vinci rientrerebbe in consiglio soltanto con il successo di Vittoriano Brizzi al ballottaggio.L'intervista al candidato sindaco etneo in corsa con il movimento di Cateno De Luca: avvocato, è il più giovane della tornata elettorale ...