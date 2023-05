Electric Boat Show 2023 | la prima fiera del settore nautico per Supremasea

(Di giovedì 18 maggio 2023) Lo scorso fine settimanaha partecipato all’, ladedicata alla mobilità 100% elettrica su acqua. Un’importante occasione di interazione e confronto con tutte le aziende che ruotano intorno aldella navigazione. Confidustria Nautica Olanda e più di 30 rappresentanti dei cantieri hanno partecipato all’evento presso l’Idroscalo di Milano, dove lo standsi è distinto per l’eccezionale qualità dei prodotti, il design elegante e le soluzioni dalle caratteristiche all’avanguardia. In occasione dellaè stata presentata la nuova gamma prodotto, che comprende tutti i materiali che servono ad architetti, cantieri navali, yacht designer e tappezzerie ...

Criticità emerse durante la tavola rotonda organizzata da Vaielettrico aShow , all'Idroscalo di Milano. La lunga catena delle autorizzazioni Cresce l' infrastruttura di ricarica ...A lla seconda edizione dell'Show che si conclude oggi all'Idroscalo di Milano, La Società Italiana di Medicina Ambientale (Sima), partner scientifico dell'evento, si è espressa a favore dei motori elettrici sulle ...... tra cui spicca quella Full, per una navigazione a zero emissioni, un plus esclusivo ... un tender per l'armatore di 6,5 metri, una rescuedi 4,2 metri e due jet ski. Lo scafo bianco in ...

EBS – Electric Boat Show 2023: la nautica 100% elettrica è una ... VelaeMotore.it

Si è conclusa la seconda edizione di EBS – Electric Boat Show 2023, la tre giorni di convegni, esposizione e prove in acqua sulle sponde di Idroscalo “il mare di Milano” dedicata al mondo della ...Si è conclusa la seconda edizione di EBS – Electric Boat Show 2023, la tre giorni di convegni, esposizione e prove in acqua sulle sponde di Idroscalo “il mare di Milano” dedicata al mondo della ...