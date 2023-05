Eiaculazione retrograda | quando lo sperma non viene eiaculato verso l’esterno

Leggi su gravidanzaonline

(Di giovedì 18 maggio 2023) L’apparato genitale maschile (composto non solo dal pene e dai testicoli, ma anche, tra gli altri, dall’osso pubico, dalla vescica, dall’uretra, dalla prostata e dall’ano) è quell’insieme di organi e strutture destinato alla riproduzione sessuale. Perché, fisiologicamente, l’organismo maschile contribuisca alla procreazione è necessaria non solo la produzione ditozoi, ma anche la loro espulsione in modo che, tramite l’apparato genitale femminile, possa raggiungere l’ovulo, fecondarlo e dare vita alla prima forma di embrione. Perché questo accada è necessario che si giunga all’, una delle ultime fasi della risposta sessuale maschile, definita dalla Società Italiana di Andrologia e Medicina della Sessualità (SIAMS) come il processo fisiologico che consente l’emissione e l’espulsione del liquido seminale. Nella fase di emissione, ...