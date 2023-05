Edwige Fenech | “Ho rischiato di essere violentata | mi sono difesa dando ginocchiate”

Un'attrice dall'immensa carriera comeha sicuramente tantissimo da raccontare, ed è proprio ciò che ha fatto di recente tra le pagine del Corriere della Sera dove durante un'intervista si è lasciata andare a confessioni sul ...Estratto dell'articolo di Candida Morvillo per corriere.itIn principio aho chiesto quante vite ha avuto. 'Più dei gatti', ha risposto. Abbiamo provato a contarle e ci siamo perse. Grossomodo: ...Pochi giorni fa Lino Banfi aveva parlato dei simpatici aneddoti sul set con, alla quale chiedeva sempre il permesso di toccarla prima di girare le scene. La stessa attrice francese, nata in Algeria ma naturalizzata italiana, ha parlato della sua vita e della ...

Edwige Fenech: "Anche io sono stata molestata: mi salvai tirando ginocchiate" L'HuffPost

L’attrice e produttrice Edwige Fenech ha dichiarato di aver subito più volte molestie da chi aveva potere di farla lavorare ma di non aver mai denunciato, rivolgendosi alle giovani esordienti dice: ...Bang Showbiz Edwige Fenech non vive più in Italia: ecco dove si è trasferita L’attrice Edwige Fenech, famosa soprattutto per le commedie anni ’70, ha lasciato l’Italia: ecco dove vive ora.