Educazione finanziaria | Lucchini “In Italia serve una scossa”

Leggi su liberoquotidiano

(Di giovedì 18 maggio 2023) MILANO (ITALPRESS) – “Sull', come proposta formativa, sono stati fatti passi concreti in tempi recenti, ma è necessaria una. Il rapporto mostra come l'– nazione fra le più propense al risparmio – sia anche un paese ‘male educatò dal punto di vista delle conoscenze finanziarie: giovani e giovanissimi non comprendono i fondamentali dell'economia e della finanza, mentre adulti e anziani affermano di avere una competenza, senza ammettere le proprie carenze”. A dirlo Stefano, presidente Feduf e Chief Institutional Affairs and External Communication Officer di Intesa Sanpaolo, nel corso della tavola rotonda “Accompagnare l'investitore”, presso il Salone del Risparmio in corso a Milano. Durante l'evento è stato presentato il 4° Rapporto ...