Ed Sheeran | Subtract - è un album che raggiunge le profondità dell' animo

Il 5 maggio è uscito( - ) , ultimo album dai connotati "matematici" di Ed Sheeraan che ..., per sua stessa ammissione, non ha fatto uscire questo album per accontentare le istanze ...Le classifiche UK della settimana dal 12 al 18 maggio vedono debuttare in prima posizione il nuovo album di Eddal titolo " - ()", seguito da "Crop Circle 2" dei Nines e "The highlighta" di Weeknd. Nella chart dei singoli, Calvin Harris ed Ellie Goulding sono stabili in prima posizione con "......numero uno CALVIN HARRIS e ELLIE GOULDING con MIRACLE davanti a DAYLIGHT di DAVID KUSHNER Clicca per la top ten singoli uk VINILI Anche tra i vinili al numero uno c'è EDcon ' - ()'.

Ed Sheeran, Subtract (-) è un album che raggiunge le profondità dell ... Gazzetta del Sud

Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per le finalità di esperienza, misurazione e marketing (con annunci personalizz ..."Subtract" nasce dall'esigenza del cantautore britannico di raccontare la sua dimensione privata usando suoni acustici e uno stile di scrittura riconoscibile e immediato, senza grosse rivoluzioni.