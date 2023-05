Ecosistemi europei dell’innovazione | Bruxelles lancia il bando da 122 milioni

(Di giovedì 18 maggio 2023) Oggi la Commissione europea hato inviti a presentare proposte – mettendo a disposizione 122di euro – nell’ambito dell’iniziativa Horizon Europe suglie dello strumento di investimento interregionale per l’innovazione (I3) del Fondo europeo di sviluppo regionale. Questi inviti a presentare proposte mirano a rafforzare e far progredire gli, collegando tutti i territori dell’Ue per affrontare le sfide sociali e promuovere una maggiore coesione. Essi contribuiscono inoltre a un’iniziativa chiave della “Nuova agenda europea per l’innovazione”, che mira a promuovere “valli regionali” interconnesse in tutta l’Unione europea. L'articolo ...

