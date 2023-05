Ecco perché la Schlein sbaglia

dunque che quando succede che in un partito di minoranza - un nome a caso: Azione , di Carlo ...lo dichiara LEI, la donna deputata, e quelle parole - ci creda o no - non gliel'ha mica ...la protesta è finita in Campidoglio attraverso una lettera al sindaco Roberto Gualtieri e all'assessore alle Attività Produttive Monica Lucarelli, oltre che alla presidente del I ...le inchieste di Domani e Repubblica , al netto di un legittimo ma fuori luogo esercizio del diritto di cronaca, rappresentano un'altra brutta pagina di giornalismo.

Cinque italiane nella prossima Champions Ecco perché è possibile La Gazzetta dello Sport