Ecco com’è finita Luce Dei Tuoi Occhi

(Di giovedì 18 maggio 2023)dei- Anna Valle La ricerca di Alice da parte di Emma Conti (Anna Valle) è finalmente conclusa. Ieri sera, nel corso dell’ultimo appuntamento della seconda stagione didei, i telespettatori sintonizzati su Canale 5 hanno infatti assistito al gran finale della fiction, con il ricongiungimento tanto desiderato tra madre e figlia dopo tanti ed ingiusti inganni. La puntata finale si è aperta con un’amara scoperta di Emma: dopo un confronto in ospedale con il fratello Roberto (Luca Bastianello), la ballerina ha scoperto che Diana (Irene Paloma Jona) non era sua figlia, a differenza di quanto Petra Novak (Francesca Cavallin) le ha fatto credere. La Conti ha chiesto infatti ad un’amica di confrontare il DNA del sangue di Diana, donato qualche giorno prima a ...

Daniele Adani, ha parlato alla Gazzetta dello Sport, in vista della prossima finale di Champions tra Inter e Manchester City Per Lele Adani il Manchester City"la squadra che gioca meglio al mondo". A La Gazzetta dello Sport ha parlato della finalista che a Istanbul si misurerà con l'Inter. E che ieri ha regolato ...Commenta per primo Se in campo la sfida di domani tra Genoa e Bari, che chiuderà il campionato di Serie B, ha poco o nulla da dire, con le due squadre già certe del posto raggiunto in classifica, ...... emblema che a caratteri più grandiappiccicato pure sul pannello posteriore. Il badge ''1to6 ... Ad aggiungere una nota di colore all'abitacolo in stile John Cooper Works,accenti rossi sulle ...