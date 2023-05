“Ecco chi lo ha fatto fuori davvero” Fabio Fazio | la bomba dopo addio alla Rai e polemiche

(Di giovedì 18 maggio 2023) Il casocontinua a far parlare. L’Rai e l’arrivo a Discovery per la prossima stagione televisiva sul canale Nove già dal prossimo autunno. Per il conduttore di Che tempo che fa un contratto da 10milioni di euro per quattro anni. ”Il mio lavoro continuerà altrove, d’altronde non tutti i protagonisti sono adatti per tutte le narrazioni, me ne sono reso conto, e quindi continuo a fare serenamente altrove il mio lavoro, quello che ho semprein questi quarant’anni”, le parole del conduttore in collegamento con il Tg3 prima della puntata di Che tempo che fa di qualche giorno fa.l‘diRai si sono susseguite diverse ipotesi. È stato lui a lasciare? È stato epurato dal ...

tutti i film snobbati dagli attori di Hollywood Eddie Murphy è recentemente tornato sul palco ... Quello di aver rifiutato 'ha incastrato Roger Rabbit'. 'Sarei stato il tizio poi affidato a ...leggi anche Alluvione Emilia Romagna, quali sono i fiumi esondati I percorsi perviaggia lungo ...una selezione di immagini dalle aree dove è in atto l'emergenza Emergenza maltempo in Emilia ...perché il Nostro scrive: "Spirito Santo, donami la grazia di una fiducia inflessibile, per i ... In seguito, Sopoko dice chepossiede una fiducia forte, dovrebbe evitare la pusillanimità e l'...

«The Ferragnez 2», la prima a Milano: ecco chi c’era all’evento aperto al pubblico Corriere della Sera

Ma i bomber Ecco qui chi ha segnato a Catania: primo gol del rocker Mario Riso, seguito poi da un altro dell’attore e produttore cinematografico Andrea Preti, e terzo goal del giornalista sportivo ...Calciomercato Milan: ecco Kamada, via in tre Kamada ha dato disponibilità assoluta al Milan. Ad un’avventura in rossonero non direbbe mai di no e in questi giorni il Diavolo scioglierà le riserve e ...