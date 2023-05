(Di giovedì 18 maggio 2023) Da questa mattina nelle biglietterie di EaV sono inideati per la vittoria dellodel Nspoli. Si tratta, si legge in una dell’Ente autonomo Volturno, di una serie di 8 differenti titoli di viaggio, ognuno con una diversa grafica dedicata all’impresa sportiva che sta appassionando la città. Isi acquistano alla tariffa normale dei titoli di viaggio regionale senza nessun sovrapprezzo. L’iniziativa è sviluppata in accordo con il consorzio Unico Campania. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

Eav, da oggi in vendita i biglietti dedicati allo scudetto del Napoli ... Il Denaro

